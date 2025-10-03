В результате обстрелов в отдельных регионах ввели ограничения потребления электроэнергии
- В ночь на 3 октября россияне нанесли удары по объектам энергетики в нескольких областях, что привело к ограничениям потребления электроэнергии в отдельных регионах.
- Министерство энергетики Украины осуществляет подготовку к отопительному сезону, включая ремонтные работы и усиление защиты объектов.
В ночь на 3 октября враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях. Сейчас в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Читайте также Россия атаковала украинскую энергетику: в Кабмине рассказали, где ситуация самая сложная
Как атака повлияла на энергосистему?
Этой ночью под ударом оказались объекты газотранспортной инфраструктуры. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий.
Также применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.
По состоянию на 3 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии,
– сообщили в Минэнерго.
По словам министерства, сейчас ведется комплексная подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному сезону: осуществляются ремонтные работы на объектах, формируются резервы оборудования и источников питания, усиливается защита критических объектов.
Отмечается, что все эти действия направлены на обеспечение стабильного снабжения света и тепла для населения и бизнеса.
В Минэнерго также призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, ведь это помогает снизить нагрузку на систему.
Какие последствия очередного вражеского удара?
Ночью 3 октября россияне применили 416 средств воздушного нападения. Под ударом были объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
В общем, по словам Укрэнерго, пока самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где повреждения на энергообъектах существенные.
Напряженной также является ситуация на Полтавщине: там произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Ночью враг применил по региону несколько ракет и запускал дроны.