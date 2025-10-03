В ніч на 3 жовтня ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях. Наразі в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Як атака вплинула на енергосистему?

Цієї ночі під ударом опинилися об'єкти газотранспортної інфраструктури. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Також застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Станом на 3 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії,

– повідомили в Міненерго.

За словами міністерства, зараз ведеться комплексна підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону: здійснюються ремонтні роботи на об'єктах, формуються резерви обладнання та джерел живлення, посилюється захист критичних об'єктів.

Зазначається, що всі ці дії спрямовані на забезпечення стабільного постачання світла й тепла для населення та бізнесу.

У Міненерго також закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері, адже це допомагає знизити навантаження на систему.

Які наслідки чергового ворожого удару?