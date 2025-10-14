Россияне атаковали Кировоградскую область: изменено движение ряда поездов, есть разрушения
- Российская атака на Кировоградскую область разрушила здания и оставила 5 населенных пунктов без электричества, но жертв нет.
- В результате обстрелов изменено движение ряда пригородных поездов.
Россия атакует Украину и терроризирует мирное население. В ночь на 14 октября вражеские войска продолжили уничтожать объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области.
На этот раз под ударом оказались Долинская и Новопражская громады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, ГСЧС и Укрзализныцю.
Какие последствия атаки на Кировоградщину?
По данным Райковича, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось 5 населенных пунктов. Все пожары удалось ликвидировать, соответствующие службы работают на местах событий.
К ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградщины, а также местная пожарная команда одной из громад. К счастью, жертв нет.
Последствия атаки на Кировоградщину / Фото ГСЧС
Кроме этого, в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов. По измененному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:
- №6035/6036 Помошная – Долинская (вместо Помошная – Знаменка);
- №6041 Долинская – Помошная;
- №6466/6455 Высунь – Пятихатки (вместо Тимково – Пятихатки);
- №6487 Кривой Рог – Высунь (вместо Кривой Рог – Тимково);
- №6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково – Кривой Рог).
Также 14 октября временно не будут курсировать поезда №6039 Долинская – Тимково и №6040 Тимково – Долинская.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
В ночь на 14 октября россияне ударили КАБами по медицинскому учреждению в Харькове. В результате атаки ранения получили 6 человек, также повреждены по меньшей мере 12 авто. Кроме этого, без света остались около 30 000 семей.
Вечером 13 октября из-за атаки БПЛА взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области. В результате этого была повреждена инфраструктура.
Накануне, 12 октября, российские военные атаковали Сумы. Это привело к пожару и повреждению домов в Ковпаковском районе.