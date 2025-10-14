Россия атакует Украину и терроризирует мирное население. В ночь на 14 октября вражеские войска продолжили уничтожать объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области.

На этот раз под ударом оказались Долинская и Новопражская громады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, ГСЧС и Укрзализныцю.

Какие последствия атаки на Кировоградщину?

По данным Райковича, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось 5 населенных пунктов. Все пожары удалось ликвидировать, соответствующие службы работают на местах событий.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены 34 спасателя и 7 единиц техники ГСЧС Кировоградщины, а также местная пожарная команда одной из громад. К счастью, жертв нет.

Последствия атаки на Кировоградщину / Фото ГСЧС

Кроме этого, в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов. По измененному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:

№6035/6036 Помошная – Долинская (вместо Помошная – Знаменка);

№6041 Долинская – Помошная;

№6466/6455 Высунь – Пятихатки (вместо Тимково – Пятихатки);

№6487 Кривой Рог – Высунь (вместо Кривой Рог – Тимково);

№6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково – Кривой Рог).

Также 14 октября временно не будут курсировать поезда №6039 Долинская – Тимково и №6040 Тимково – Долинская.

