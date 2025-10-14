Росіяни атакували Кіровоградську область: в області змінено рух низки поїздів, є руйнування
- Російська атака на Кіровоградську область зруйнувала будівлі та залишила 5 населених пунктів без електрики, але жертв немає.
- Унаслідок обстрілів змінено рух низки приміських поїздів.
Росія атакує Україну та тероризує мирне населення. У ніч на 14 жовтня ворожі війська продовжили нищити об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області.
Цього разу під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, ДСНС та Укрзалізницю.
Які наслідки атаки на Кіровоградщину?
За даними Райковича, внаслідок атаки є пошкодження будівель, без світла залишилося 5 населених пунктів. Усі пожежі вдалося ліквідувати, відповідні служби працюють на місцях подій.
До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад. На щастя, жертв немає.
Наслідки атаки на Кіровоградщину / Фото ДСНС
Окрім цього, у звʼязку з ворожим обстрілом є зміни в русі приміських поїздів. За змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть поїзди:
- №6035/6036 Помічна – Долинська (замість Помічна – Знамʼянка);
- №6041 Долинська – Помічна;
- №6466/6455 Висунь – П'ятихатки (замість Тимкове – Пʼятихатки);
- №6487 Кривий Ріг – Висунь (замість Кривий Ріг – Тимкове);
- №6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове – Кривий Ріг).
Також 14 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди №6039 Долинська – Тимкове та №6040 Тимкове – Долинська.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
У ніч на 14 жовтня росіяни вдарили КАБами по медичному закладі в Харкові. Унаслідок атаки поранення зазнали 6 людей, також пошкоджено щонайменше 12 авто. Окрім цього, без світла залишилися близько 30 000 родин.
Ввечері 13 жовтня через атаку БпЛА вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру.
Напередодні, 12 жовтня, російські військові атакували Суми. Це спричинило пожежу і пошкодження будинків у Ковпаківському районі.