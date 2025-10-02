Обычные будни в Херсоне – постоянно видеть над головой вражеские дроны. Сейчас они все чаще атакуют фермеров города, поэтому они вынуждены постоянно ходить с дробовиками.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал ирландский журналист Кейлин Робертсон, отметив, что враг пытается деморализовать местных, ведь не имеет успехов. Однако людей это не пугает.

Ирландский журналист о херсонских фермерах

По словам ирландского журналиста, ранее угроза для города была в том, что россияне отошли за реку и обстреливали Херсон из артиллерии и ракетами. Однако гражданские прятались с северной стороны зданий хотя бы для какой-то защиты.

Позже начался второй ужас: дроны, которые буквально заполонили все небо. Сотни раз в день российские дроны преследуют гражданских, авто, скорую и автобусы.

Сейчас вражеские беспилотники начали убивать фермеров. Робертсон вспомнил одного фермера – Александра Гордиенко, которого сфотографировали с дробовиком и детектором дронов, когда он работал на своей земле, обрабатывая почву. Фото и этот человек стали вирусными в соцсетях, он – настоящий герой Херсона. К сожалению, россияне намеренно, целенаправленно убили его дроном несколько недель назад.

Я хотел взять у него интервью и узнал об этом уже во время полета в Ирландию. Я вернулся поговорить с фермерами, потому что советские войска во время Голодомора делали то же, репрессии против еды и тех, кто кормит нацию. Все фермеры, с которыми я говорил вблизи села Боровое, что к востоку от Херсона, вынуждены носить дробовики и детекторы дронов,

– сказал ирландский журналист.

Робертсон отметил, что оккупанты понимают, что не могут больше захватить Херсон, не могут перейти на северный берег реки. Поэтому их цель – деморализовать всех, заставить население голодать.

"Когда мы думаем о Херсоне, мы вспоминаем дроны, обстрелы, но большая картина – это атака на саму землю, на продукцию, которая из нее вырастает. Россия везде приносит облако зла и тьмы, голод и деморализацию. Я снял фильм, в котором фермеры рассказывают об опасностях, которые им угрожают, и об Александре, который вдохновлял их не сдаваться", – заметил он.

Ирландский журналист добавил, что местные жители, в частности фермеры, могли выехать в более безопасные города Украины, но сказали: "Это наша земля. Мы, херсонцы, мы никогда не уедем". Это одни из самых смелых людей, которых встречал Робертсон. Их работа – выращивать жизнь тогда, как Россия сеет зло.

Российские дроны атакуют гражданских в Херсоне: коротко