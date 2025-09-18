Укр Рус
18 сентября, 13:32
Россияне пытаются выйти на окраины Запорожья: в Силах обороны прокомментировали ситуацию

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Российские военные пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы выйти на окраины Запорожья, но украинские Силы обороны держат позиции.
  • Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что украинские войска противодействуют попыткам россиян уничтожить Каменское и продолжить наступление.

Российские военные пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья. Однако украинские Силы обороны держат позиции и отражают все атаки.

Такое заявление сделал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какова ситуация в Запорожской области?

По словам представителя Сил обороны Юга, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск. Россияне в течение всего лета пытаются выбить украинских военных из этих населенных пунктов и продолжают эти безрезультатные попытки.

Волошин говорит, что оккупанты сносят все с лица земли. Они разбирают полностью все позиции и фактически уничтожили Каменское. Однако украинские защитники держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.

Стоит заметить, что с Каменского и с Плавней, которые расположены несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оккупанты могут развить свое наступление на Степногорск и Приднепровское и, фактически, выйти на окраины Запорожья. Однако Волошин заверил, что Силы обороны противодействуют российским военным.

Какая ситуация на фронте: коротко о главном

  • Российские оккупанты применяют тактику наступлений малыми группами с минимальным привлечением бронированной техники. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что для того, чтобы продвигаться в украинские тылы, они круглосуточно осуществляют аэроразведку.

  • По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 сентября, свидетельствуют, что они захватили Розу и южную часть Покровска.

  • Кроме этого, оккупанты продвинулись на западе Запорожской области. Согласно геолокационным видеозаписям 16 сентября, они имели частичный успех в пределах южного Приморского.

  • Зато ВСУ недавно продвинулись на юго-запад Часового Яра.