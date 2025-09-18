Російські військові намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти на околиці Запоріжжя. Проте українські Сили оборони тримають позиції та відбивають усі атаки.

Таку заяву зробив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Яка ситуація в Запорізькій області?

За словами речника Сил оборони Півдня, у Кам'янському і в Плавнях Запорізької області є позиції українських військ. Росіяни протягом всього літа намагаються вибити українських військових з цих населених пунктів та продовжують ці безрезультатні спроби.

Волошин каже, що окупанти зносять все з лиця землі. Вони розбирають повністю всі позиції та фактично знищили Кам'янське. Однак українські захисники тримаються і не дають росіянам захопити повністю цей населений пункт.

Варто зауважити, що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, окупанти можуть розвинути свій наступ на Степногірськ та Придніпровське і, фактично, вийти на околиці Запоріжжя. Проте Волошин запевнив, що Сили оборони протидіють російським військовим.

Яка ситуація на фронті: коротко про головне