Утром оккупанты обстреляли садик в Херсоне: на территории есть неразорванный снаряд

Херсон ежедневно страдает от действий российских террористов и ракетных обстрелов. В частности, стало известно, что оккупанты атаковали детский сад.

В пятницу утром, 23 декабря, журналисты сообщили, что войска России обстреляли детский сад в Херсоне. Это также подтвердил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников. К сожалению, подобные инциденты не редкость.

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Неразорванный заряд на территории садика

Не стоит сомневаться в том, что российские захватчики целенаправленно атакуют объекты гражданской инфраструктуры на Херсонщине, подвергая опасности жизни мирных идей.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате этого обстрела, однако в ОВА отмечают, что стопроцентно на территории детского сада есть неразорванный снаряд по состоянию на утро 23 декабря.

Российский террор в Херсонской области

Недавно во дворе частного дома в селе Правдино Херсонской области нашли захоронение с остатками 6 человек со следами пыток. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Евгений Енин. Собственно, это очередное доказательство того, что во время оккупации региона россияне совершали зверства относительно мирных людей и не давали им спокойно жить.

Кроме того, стало известно, что во время того, как город находился под контролем России, местная коллаборантка агитировала херсонцев "правильно голосовать" на так называемом псевдореферендуме. Тем, кто был против такого, она угрожала расстрелом. Как ни странно, женщина когда-то была у "Партии регионов".

Напоследок еще напомним, что находится в населенных пунктах даже после их деоккупации довольно опасно, ведь, отступая, оккупанты имеют плохую "привычку" минировать территории.



Как передвигаться по деоккупированным территориям / Картинка 24 Канала