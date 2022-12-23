Вранці окупанти обстріляли садочок у Херсоні: на території є нерозірваний снаряд

Херсон ледь не щодня потерпає від дій російських терористів та ракетних обстрілів. Зокрема, стало відомо, що окупанти атакували дитячий садочок.

У п'ятницю вранці, 23 грудня, журналісти повідомили, що війська Росії обстріляли дитячий садок у Херсоні. Це також підтвердив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. На жаль, подібні інциденти не є рідкістю.

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Нерозірваний снаряд на території садочка

Не варто сумніватися у тому, що російські загарбники цілеспрямовано атакують об'єкти цивільної інфраструктури на Херсонщині, наражаючи на небезпеку життя мирних ідей.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич згодом констатував, що, на щастя, постраждалих внаслідок цієї терористичної атаки немає.

Вранці росіяни поцілили в територію дитсадка, що розташовується в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна,

– також зазначив він.

Російський терор на Херсонщині

ОВА зазначають, що на території дитячого садочку є нерозірваний снаряд станом на ранок 23 грудня. Вочевидь, його незабаром знешкодять відповідні органи.

Нещодавно на подвір'ї приватного будинку у селі Правдине, що у Херсонській області, знайшли поховання з рештками 6 людей зі слідами тортур. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Власне, це є черговим доказом того, що під час окупації регіону росіяни чинили звірства щодо мирних людей та не давали їм спокійно жити.

Окрім того, стало відомо, що під час того, як місто перебувало під контролем Росії, місцева колаборантка агітувала херсонців "правильно голосувати" на так званому псевдореферендумі. Тим, хто був проти такого, вона погрожувала розстрілом. Як не дивно, жінка колись була у "Партії регіонів".

Наостанок ще нагадаємо, що перебувати у населених пунктах навіть після їхньої деокупації досить небезпечно, адже, відступаючи, окупанти мають погану "звичку" мінувати території.



Як пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 Каналу