Россияне обстреляли Краматорск: город остался без света

Россияне 7 декабря в очередной раз совершили атаку по Краматорску. Из-за падения вражеских БпЛА в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.

Об этом сообщили "Краматорские РЭС", пишет 24 Канал.

Почему исчезло электроснабжение в Краматорске?

Россияне 7 декабря снова совершили воздушную атаку на Краматорск. По словам начальника МВА Александра Гончаренко, первое падение вражеского беспилотника в Донецкой области произошло в 19:20, второе зафиксировали в 19:50. По состоянию на 21:30 информации о пострадавших или погибших нет.

После взрывов в Краматорске возникли проблемы с электроснабжением. Как сообщили в "Краматорских РЭС", в результате российского обстрела город полностью остался без света.

Что известно о предыдущих обстрелах Краматорска?