Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне обстреляли Краматорск: город остался без света
7 декабря, 23:13
2

Россияне обстреляли Краматорск: город остался без света

Диана Подзигун

Россияне 7 декабря в очередной раз совершили атаку по Краматорску. Из-за падения вражеских БпЛА в городе произошло аварийное отключение электроснабжения.

Об этом сообщили "Краматорские РЭС", пишет 24 Канал.

Читайте також Росіяни вгатили по центральному ринку Краматорська: спалахнула масштабна пожежа

Почему исчезло электроснабжение в Краматорске?

Россияне 7 декабря снова совершили воздушную атаку на Краматорск. По словам начальника МВА Александра Гончаренко, первое падение вражеского беспилотника в Донецкой области произошло в 19:20, второе зафиксировали в 19:50. По состоянию на 21:30 информации о пострадавших или погибших нет.

После взрывов в Краматорске возникли проблемы с электроснабжением. Как сообщили в "Краматорских РЭС", в результате российского обстрела город полностью остался без света.

Что известно о предыдущих обстрелах Краматорска?

  • Россияне днем 7 декабря обстреливали Краматорск различными типами ударных БПЛА.

  • В 12:11 враг использовал БПЛА "Италмас" для удара по многоэтажке. В результате удара повреждены два жилых дома. Впоследствии 0 13:04 россияне снова ударили "Италмас", попав по двору частного дома.

  • В 13:35 вражеский ударный дрон повредил территорию АЗС в Краматорске.