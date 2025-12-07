Росіяни обстріляли Краматорськ: місто залишилось без світла

Росіяни 7 грудня вчергове здійснили атаку по Краматорську. Через падіння ворожих БпЛА у місті сталось аварійне відключення електропостачання.

Про це повідомили "Краматорські РЕМ", пише 24 Канал.

Чому зникло електропостачання у Краматорську?

Росіяни 7 грудня знову здійснили повітряну атаку на Краматорськ. За словами начальника МВА Олександра Гончаренка, перше падіння ворожого безпілотника на Донеччині сталось о 19:20, друге зафіксували о 19:50. Станом на 21:30 інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Після вибухів у Краматорську виникли проблеми з електропостачанням. Як повідомили у "Краматорських РЕМ", внаслідок російського обстрілу місто повністю залишилось без світла.

Що відомо про попередні обстріли Краматорська?