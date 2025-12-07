Укр Рус
7 грудня, 23:13
2

Росіяни обстріляли Краматорськ: місто залишилось без світла

Діана Подзігун
Основні тези
  • 7 грудня росіяни здійснили повітряну атаку на Краматорськ, що призвело до аварійного відключення електропостачання в місті.
  • Внаслідок атаки безпілотників місто повністю залишилось без світла, постраждалих чи загиблих станом на 21:30 немає.

Росіяни 7 грудня вчергове здійснили атаку по Краматорську. Через падіння ворожих БпЛА у місті сталось аварійне відключення електропостачання.

Про це повідомили "Краматорські РЕМ", пише 24 Канал.

Чому зникло електропостачання у Краматорську?

Росіяни 7 грудня знову здійснили повітряну атаку на Краматорськ. За словами начальника МВА Олександра Гончаренка, перше падіння ворожого безпілотника на Донеччині сталось о 19:20, друге зафіксували о 19:50. Станом на 21:30 інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Після вибухів у Краматорську виникли проблеми з електропостачанням. Як повідомили у "Краматорських РЕМ", внаслідок російського обстрілу місто повністю залишилось без світла. 

Що відомо про попередні обстріли Краматорська?

  • Росіяни вдень 7 грудня обстрілювали Краматорськ різними типами ударних БпЛА.

  • О 12:11 ворог використав БпЛА "Італмас" для удару по багатоповерхівці. Внаслідок удару пошкоджено два житлових будинки. Згодом 0 13:04 росіяни знову вдарили "Італмас", влучивши по подвір'ю приватного будинку.

  • О 13:35 ворожий ударний дрон пошкодив територію АЗС у Краматорську. 