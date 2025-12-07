Росіяни обстріляли Краматорськ: місто залишилось без світла
- 7 грудня росіяни здійснили повітряну атаку на Краматорськ, що призвело до аварійного відключення електропостачання в місті.
- Внаслідок атаки безпілотників місто повністю залишилось без світла, постраждалих чи загиблих станом на 21:30 немає.
Росіяни 7 грудня вчергове здійснили атаку по Краматорську. Через падіння ворожих БпЛА у місті сталось аварійне відключення електропостачання.
Про це повідомили "Краматорські РЕМ".
Чому зникло електропостачання у Краматорську?
Росіяни 7 грудня знову здійснили повітряну атаку на Краматорськ. За словами начальника МВА Олександра Гончаренка, перше падіння ворожого безпілотника на Донеччині сталось о 19:20, друге зафіксували о 19:50. Станом на 21:30 інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Після вибухів у Краматорську виникли проблеми з електропостачанням. Як повідомили у "Краматорських РЕМ", внаслідок російського обстрілу місто повністю залишилось без світла.
Що відомо про попередні обстріли Краматорська?
Росіяни вдень 7 грудня обстрілювали Краматорськ різними типами ударних БпЛА.
О 12:11 ворог використав БпЛА "Італмас" для удару по багатоповерхівці. Внаслідок удару пошкоджено два житлових будинки. Згодом 0 13:04 росіяни знову вдарили "Італмас", влучивши по подвір'ю приватного будинку.
О 13:35 ворожий ударний дрон пошкодив територію АЗС у Краматорську.