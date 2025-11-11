Россияне пересекли границу в Харьковской области: эксперты заподозрили опасный план Кремля
- Российские войска пересекли границу в Харьковской области, пытаясь занять левобережье Северского Донца.
- Вражеская армия имеет сразу несколько целей на этом участке фронта, что может быть угрожающе для Сил обороны.
В районе Бологовки в Харьковской области россияне пересекли государственную границу. Это происходит уже не впервые. Однако говорят эксперты, ситуация хоть не новая, но может быть угрожающей.
У врага есть сразу несколько задач, что может быть опасным для Сил обороны не только на этом, но и на других направлениях фронта. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что происходит на границе с Харьковской областью, и что в дальнейшем может планировать российское командование.
Смотрите также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю
Какой план россиян в Харьковской области?
Действия россиян не являются хаотичными, отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Они хотят занять все левобережье Северского Донца и не только.
У них задача – дойти до левого берега Северского Донца на этом направлении: Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Они работают и по левому берегу Оскола, в районе Купянска-Узлового вплоть до Лимана. На зимнюю кампанию они планируют выбить нас с этой "площадки",
– отметил Свитан.
Ранее не просто так появлялась информация о накоплении российских сил в Белгороде. К слову, 25 октября украинские военные ударили по плотине водохранилища в Белгородской области. Из-за удара вражеская логистика серьезно усложнилась, отдельные подразделения были оторваны от основных сил.
Что происходит в Харьковской области: смотрите на карте
"Мы пытались остановить подготовку, выбить россиян с позиций. Сейчас вода спадает, поэтому надо их ждать с этого направления. В этом буквально несколько десятков километров до российской территории. Они создали серьезную базу в Белгородской области, и будут давить", – подчеркнул полковник запаса.
Хотя на этом участке несколько затруднено передвижение из-за ландшафта, однако россияне все равно будут пытаться продвинуться. К тому же они, вероятно, будут ждать морозов, чтобы двигаться уже техникой. Иначе провести масштабную операцию довольно сложно. Сейчас же происходят разведка боем и попытки кое-где закрепиться.
Что планируют россияне в Харьковской области: посмотрите видео
Приоритетные цели россиян
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко вспомнил, что военно-политическое руководство России ранее высказывало намерение создать так называемую буферную зону в Харьковской и Сумской областях. Хотя план Кремля в Сумской области потерпел неудачу, теперь его могут попытаться воплотить в Харьковской области.
В Харьковскую область, для стабилизации ситуации, отправился генерал Драпатый (Михаил Драпатый, командующий объединенных сил ВСУ – 24 Канал). Ситуация там достаточно не простая. Они постепенно объединяют участки, которые были захвачены до этого,
– отметил Романенко.
Приоритетным для россиян также будет захват Купянска, где уже идут сложные бои, и Купянска-Узлового. Эти участки являются крайне важными для украинской логистики. Понимая это, враг также сделал вклинение возле Песчаного с целью окружить украинскую группировку.
Угрожающая ситуация на Купянском направлении: посмотрите карту
Как очередная горячая точка фронта может помочь России?
Бывший работник СБУ Иван Ступак предположил, что есть несколько причин, почему россияне решили пересечь новый участок на границе с Харьковской областью. Одной из них может быть, что оккупанты просто зафиксировали уменьшение присутствия украинского войска на этом направлении и решили воспользоваться возможностью.
Это также может быть сознательная попытка отвлечь внимание ВСУ, создав еще одну точку напряжения и заставив украинский Генштаб нервничать. Все для того, чтобы туда перебросили ресурсы, которые могли пойти на Покровск,
– отметил Ступак.
В планах россиян создавать как можно больше подобных горячих точек, чтобы таким образом обессиливать украинское войско.
В то же время стратегическая цель оккупантов является несколько алогичной. Они любой ценой пытаются двигаться вперед, буквально идя по телам, чтобы захватить руины.
"Они вкладываются в эту войну, не получая ничего взамен. Это исключительно политическая цель – просто захватить, потому что у них есть ресурс и они могут это сделать. Даже если это будет вредить их экономике или будущему", – отметил экс-сотрудник СБУ.
Фактически, это дело принципа для Владимира Путина, поэтому он не соглашается ни на какие уговоры или даже давление со стороны стран Европы и США.
Цели россиян в Харьковской области: смотрите видео
Что известно о новом прорыве в Харьковской области?
- Основатель спецподразделения "Кракен" Константин Немичев первым сообщил о пересечении границы в Харьковской области. По его словам, вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" – около пяти километров, где нет постоянного присутствия ни украинских, ни российских войск. Россияне этим активно воспользовались.
- Более того, россияне недавно продвинулись в Волчанске. Они планируют соединить свои группировки в Волчанске и Двуречной.
- Немичев объяснил, что эти действия на нескольких участках Харьковской области могут быть подготовкой к более широкой наступательной кампании врага.