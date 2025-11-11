Россияне пересекли границу еще на одном участке на Харьковщине: полковник запаса раскрыл план Кремля

Российские войска пересекли границу еще на одном участке в Харьковской области в районе Бологовки. Противник воспользовался так называемой "буферной зоной" – около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни ВСУ, ни российской армии.

Действия россиян вполне логичны, сказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он раскрыл хитрый замысел врага.

К теме Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю

Какова задача россиян на Харьковщине?

По мнению полковника ВСУ в запасе, россияне будут пытаться дойти до левого берега Северского Донца на этом направлении. В частности, их задача на осенне-зимний период захватить Волчанск, Купянск, Великий Бурлук.

Сообщение о том, что россияне накапливают и разворачивают силы в районе Белгорода не безосновательны. К тому же Силы обороны не спроста взорвали дамбу Белгородского водохранилища – это было необходимо для того, чтобы остановить подготовку и выбить россиян с этих позиций.

Где именно россияне пересекли границу: смотрите на карте

"Мы пытались остановить подготовку, выбить россиян с позиций. Сейчас вода спадает, поэтому надо их ждать с этого направления. Они создали серьезную базу на Белгородщине, и будут давить", – отметил полковник запаса.

На этом участке несколько сложный ландшафт для передвижения, однако россияне все равно будут пытаться продвинуться. Оккупанты, скорее всего, будут ждать морозов, чтобы использовать технику, ведь без этого провести масштабную операцию трудно. Пока же продолжается разведка боем и попытки врага закрепиться на отдельных участках.

Что происходит на фронте в Харьковской области?