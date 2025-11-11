Росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці на Харківщині: полковник запасу розкрив план Кремля

Російські війська перетнули кордон ще на одній ділянці у Харківські області в районі Бологівки. Противник скористався так званою "буферна зона" – близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані ЗСУ, ані російської армії.

Дії росіян є цілком логічні, сказав 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він розкрив хитрий задум ворога.

До теми Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя та Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яке завдання росіян на Харківщині?

На думку полковника ЗСУ в запасі, росіяни намагатимуться дійти до лівого берега Сіверського Дінця на цьому напрямку. Зокрема, їх завдання на осінньо-зимовий період захопити Вовчанськ, Куп'янськ, Великий Бурлук.

Повідомлення про те, що росіяни накопичують та розгортають сили у районі Бєлгорода не безпідставні. До того ж Сили оборони не спроста підірвали дамбу Бєлгородського водосховища – це було необхідно для того, щоб зупинити підготовку й вибити росіян з цих позицій.

Де саме росіяни перетнули кордон: дивіться на карті

"Ми намагалися зупинити підготовку, вибити росіян із позицій. Зараз вода спадає, тож треба їх чекати з цього напрямку. Вони створили серйозну базу на Бєлгородщині, і будуть тиснути", – наголосив полковник запасу.

На цій ділянці дещо складний ландшафт для пересування, однак росіяни все одно намагатимуться просунутись. Окупанти, скоріше за все, чекатимуть морозів, аби використати техніку, адже без цього провести масштабну операцію важко. Наразі ж триває розвідка боєм і спроби ворога закріпитися на окремих ділянках.

Що відбувається на фронті у Харківській області?