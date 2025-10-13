Враг предпринял попытку штурма в сторону Мирнограда: какая там ситуация сейчас
- Российская армия осуществила неудачную попытку механизированного штурма в направлении Мирнограда.
- Украинские военные уничтожили российскую технику и продолжают ликвидацию личного состава.
Российская армия в очередной раз предприняла попытку малого механизированного штурма в направлении Мирнограда, что в Донецкой области. Впрочем, успехов враг не претерпел.
В то же время украинские бойцы нанесли врагу потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного Станислава Бунятова с позывным "Осман".
Смотрите также Новые направления, бои в Купянске, успехи под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно об этом?
Украинский военный в своем телеграмм-канале сообщил, что во время соответствующих мероприятий оккупанты уже понесли потери среди техники. В то же время ликвидация личного состава противника, по его словам, до сих пор продолжается.
Две ББМ стали легкой добычей, за пехотой продолжается охота. Кроме них, в этом направлении ежедневно лезут "двойки", поэтому работа кипит 24/7,
– говорится в сообщении.
В то же время на Добропольском направлении украинские военные взяли в окружение несколько группировок российской армии. В свою очередь захватчики пытаются их деблокировать и перебрасывают дополнительную силу.
Какая ситуация на фронте?
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 91 авиационного удара, сбросив 215 управляемых авиационных бомб.
Также недавно, по данным аналитиков DeepState, Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки. Враг продвинулся в Кучеровом Яру.
Кроме вышеупомянутого, украинские защитники имели успех на Запорожском направлении. Наши военные вернули под свой контроль село Малые Щербаки. Известно также, что воины подняли в населенном пункте украинский флаг.