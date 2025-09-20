Оккупанты снова применили газовую трубу для захода в тыл украинских сил. На этот раз для попыток преодолеть реку Оскол и захватить Купянск. В то же время украинским военнослужащим также необходимо использовать нестандартные способы проникновения на позиции противника.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что сейчас трубу, через которую россияне продвигались, украинские защитники перекрыли. Для этого существует несколько способов, и он объяснил, какие.

Почему ВСУ важно применять коммуникации для продвижения?

Маломуж отметил, что трубу можно затопить, запустить туда газ, использовать взрывчатку для приостановки движения по ней и перекрыть ее физически.

Напомню, что мы отходили, оставляя города, в частности Авдеевку, через каналы, туннели, трубы. Это классический формат,

– объяснил генерал армии.

Имеем на украинской территории много труб, которые расположены и на Покровском и на Купянском направлениях.

Обратите внимание! Ранее проход по трубам враг использовал в операциях возле Авдеевки и Суджи (Курская область России).

"Их нужно использовать украинским силам для захода в тыл врага и для защиты от дронов", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Необходимо находить такие возможности и применять их, ведь проход через трубы позволяет выйти на окраины городов, на определенные улицы. И именно это пытаются, к сожалению, осуществлять россияне.

Поэтому украинским силам нужно самим использовать эти каналы, ведь враг должен быть захвачен с тыла,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Также он добавил, что все коммуникации, которые расположены рядом с линией фронта, особенно с важными объектами, в городах, необходимо проверять на наличие возможности проникновения врага.

Что известно о проходе россиян по газовым трубам в Купянск?