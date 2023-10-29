Расстреляли всю семью вместе с двумя детьми: Лубинец отреагировал на убийство 9 человек в Волновахе
Источник:Дмитрий Лубинец
В собственном доме российские оккупанты расстреляли семью 9 человек, среди которых было двое детей. От рук врага погибла девочка, перешедшая в четвертый класс и мальчик дошкольного возраста.
Известно, что в доме в этот трагический день проходило празднование дня рождения. Местные заявляли, что глава семьи поссорился с кадыровцем и тот пришел мстить.
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Зверство окупантов в Волновахе
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию об ужасном преступлении россиян во временно оккупированном Волновахе Донецкой области. В собственном доме оккупанты убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.
Нет сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители",
– написал омбудсман.
Он добавил, что по предварительным данным, оккупанты лишили жизни семьи Капканец. В этот день семья праздновала день рождения. Они отказались отдавать собственное жилье чеченцам.Важно! Ранее сообщалось, что погибшего мужчину звали Андрей, а его жену – Наталья. У них было двое детей – 4-летний Никита и ученица младших классов Анастасия. В доме также была мать Андрея, которая собрала всех по случаю дня рождения, и еще четыре человека. Все они погибли от рук оккупантов – соседи утверждают, что те хотят скрыть преступление.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия каждый день нарушает права украинцев на оккупированных территориях, в том числе совершая убийства. Он акцентировал внимание на том, что преступления россиян прекратятся только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию Украины.
Беспредел на оккупированных территориях
- Захватчики продолжают незаконную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Местные гауляйтеры хотят закрыть большинство шахт в регионе – уволенных рабочих будут бросать на фронт.
- Россияне пытаются создать картинку восстановления Мариуполя для внутренней аудитории, однако, на самом деле, они до сих пор не решили даже проблемы с канализацией. Улицы города протекающие "реки" отходов и таких случаев сотни в разных районах Такую ситуацию повлек за собой наплыв россиян в оккупированный город.
- Фонд Джорджа Клуни передал в прокуратуру Германии три дела о преступлениях россиян. Речь идет о ракетных обстрелах курорта в Одесской области летом 2022 года, пытках и казнях четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года; смертная казнь, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.