Розстріляли всю сім'ю разом з двома дітьми: Лубінець відреагував на вбивство 9 осіб у Волновасі

У власному будинку російські окупанти розстріляли родину 9 осіб, серед яких було двоє дітей. Від рук ворога загинули дівчинка, яка перейшла у четвертий клас та хлопчик дошкільного віку.

Відомо, що у домі в той трагічний день проходило святкування дня народження. Місцеві заявляли, що голова сім'ї посварився з кадирівцем і той прийшов мститися.

Дивіться також Справа не лише в накопиченні зброї: понад місяць не було атак "Калібрами", до чого готуватися?

Звірство окупантів у Волновасі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про жахливий злочин росіян у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку окупанти вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.

Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі",

– написав омбудсман.

Він додав, що за попередніми даними, окупанти позбавили життя сім'ї Капканець. У той день родина святкувала день народження. Вони відмовилися віддавати власне житло чеченцям.

Раніше повідомлялося, що загиблого чоловіка звали Андрій, а його дружину – Наталія. Вони мали двоє дітей – 4-річний Микита та учениця молодших класів Анастасія. У будинку також була мати Андрія, яка зібрала усіх з нагоди дня народження, та ще четверо осіб. Усі вони загинули від рук окупантів – сусіди стверджують, що ті хочуть приховати злочин.

Дмитро Лубінець наголосив, що Росія кожного дня порушує права українців на окупованих територіях, зокрема вчиняючи вбивства. Він акцентував на тому, що злочини росіян припиняться лише тоді, коли російська армія повністю покине територію України.

Беззаконня на окупованих територіях