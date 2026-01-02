Есть свои хитрости: в бригаде "Рубеж" рассказали, как заставляют россиян сдаваться в плен
- Российские военные активно сдаются в плен на Покровском и Добропольском направлениях, особенно мотострелковые бригады и осужденные.
- Элитные подразделения, такие как морпехи и разведбаты, оказывают большее сопротивление, и их труднее взять в плен.
Российские оккупанты активно сдаются в плен, особенно на Покровском и Добропольском направлениях. В то же время наблюдается контраст между обычными подразделениями, которые капитулируют даже от дронов с громкоговорителями, и элитными формированиями, которые оказывают значительно большее сопротивление.
Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил 24 каналу, что мотострелковые бригады и осужденные сдаются массово – иногда по 5 – 10 человек в день.
Почему российские военные массово сдаются в плен?
Координационный штаб проекта "Хочу жить" обнародовал статистику, согласно которой за время полномасштабной войны более 10 тысяч россиян сдались в плен украинским военным, при этом еженедельно капитулируют от 60 до 90 россиян.
На Покровском и Добропольском направлениях сдача россиян в плен является стабильным явлением, в отличие от Северского направления.
Бывают случаи, когда достаточно запустить одну FPV рядом, и они поднимают руки. Однако есть сложности со штатными подразделениями: морпехами, разведбатами, десантом. Они более идеологически обработанные, их гораздо сложнее взять в плен,
– объяснил Гриценко.
Зато осужденные и мотострелковые бригады сдаются максимально активно – их количество даже удивляет военных.
"Ежедневно только в полосе одного батальона могут сдаться до 10 оккупантов практически без усилий – достаточно одной FPV, чтобы получить 2 – 3 пленных", – сказал Гриценко.
Что известно о потерях врага на фронте?
- За последние сутки ВСУ уничтожили 910 российских оккупантов. Россия потеряла еще 6 танков, 42 артиллерийские системы и 590 БпЛА оперативно-тактического уровня.
- Потери российских войск выросли на 40 – 60% по сравнению с 2024 годом, а Россия планирует мобилизовать почти 400 тысяч бойцов в новом году.
- Россия потеряла свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", модернизацию которого прекратили в 2025 году.