Есть свои хитрости: в бригаде "Рубеж" рассказали, как заставляют россиян сдаваться в плен

Российские оккупанты активно сдаются в плен, особенно на Покровском и Добропольском направлениях. В то же время наблюдается контраст между обычными подразделениями, которые капитулируют даже от дронов с громкоговорителями, и элитными формированиями, которые оказывают значительно большее сопротивление.

Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил 24 каналу, что мотострелковые бригады и осужденные сдаются массово – иногда по 5 – 10 человек в день.

Смотрите также: Минус еще более 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 2 января

Почему российские военные массово сдаются в плен?

Координационный штаб проекта "Хочу жить" обнародовал статистику, согласно которой за время полномасштабной войны более 10 тысяч россиян сдались в плен украинским военным, при этом еженедельно капитулируют от 60 до 90 россиян.

На Покровском и Добропольском направлениях сдача россиян в плен является стабильным явлением, в отличие от Северского направления.

Бывают случаи, когда достаточно запустить одну FPV рядом, и они поднимают руки. Однако есть сложности со штатными подразделениями: морпехами, разведбатами, десантом. Они более идеологически обработанные, их гораздо сложнее взять в плен,

– объяснил Гриценко.

Зато осужденные и мотострелковые бригады сдаются максимально активно – их количество даже удивляет военных.

"Ежедневно только в полосе одного батальона могут сдаться до 10 оккупантов практически без усилий – достаточно одной FPV, чтобы получить 2 – 3 пленных", – сказал Гриценко.

Важно! 24 Канал вместе с бригадой "Рубеж" собирает средства на наземный дрон для медицинской эвакуации раненых. Общая цель – 900 тысяч гривен. Приобщиться к сбору можно по этой ссылке.

Что известно о потерях врага на фронте?