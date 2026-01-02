Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 2 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,
  • танков – 11 494 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 851 (+2);
  • артиллерийских систем – 35 720 (+42);
  • РСЗО – 1 589 (+2);
  • средств ПВО – 1 267 (+1);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590);
  • крылатых ракет – 4 137 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169);
  • специальной техники – 4 035 (+0).


Потери врага на 2 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери россиян за 2025 год?

Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. По данным Генштаба ВСУ, приблизительные потери оккупантов за прошлый год составили:

  • личный состав – 418 170 ликвидированными и ранеными;

  • танки – 1 816;

  • боевые бронированные машины – 3 806;

  • артиллерийские системы – 14 146;

  • РСЗО – 331;

  • средства ПВО – 234;

  • самолеты – 65;

  • вертолеты – 17;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 322;

  • крылатые ракеты – 1 133;

  • подводные лодки – 1;

  • автомобильная техника и автоцистерны – 39 743;

  • специальная техника – 363.