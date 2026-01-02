Несмотря на все желания Кремля, мобилизационный план в 2025-м не увеличился. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что так мы увидели реальные возможности врага.
Сколько людей может мобилизовать Россия?
Мы видим динамику в том, что россиянам не удается нарастить свои мобилизационные потуги. Для того, чтобы провести весомую военную кампанию, давить по всей линии фронта, как они обещали, – врагу нужно удвоить свои мобилизационные показатели.
Условно говоря, им нужно привлечь в новом году не 400 тысяч, а 800, если они действительно хотят обвалить наш фронт. Но с такой цифрой мы показали, что Россия не сможет выполнить ни одной оперативной задачи на линии соприкосновения,
– подчеркнул Сергей Кузан.
Определенные продвижения есть, но мы видим, что из Купянска, части Сумщины, с севера Харьковщины – Силы обороны уже оттеснили противника. На Херсонщине продвижений фактически нет. Поэтому все наступление России свелось к Донецкой области.
Более того, они забирают оперативные резервы даже оттуда, откуда не планировали. Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что из 14 дивизий, которые хотел создать Кремль в 2025 году, удалось сформировать только 7. Остальной личный состав должен был быть на фронте.
Это свидетельство того, что Украина чрезвычайно эффективно срывает планы врага и ликвидирует оккупантов в промышленных масштабах. Логично было бы нарастить свои мобилизационные возможности. Теоретически можно увеличить войско до миллиона человек, но российская государственная машина не справится с этим,
– отметил Сергей Кузан.
Стоит помнить, что мобилизованных нужно научить, обеспечить, выплатить средства и поставить в строй. С этим Россия не справится. Поэтому большая информационная активность и реальное положение дел – абсолютно разные.
Как происходит мобилизация в России?
- С 1 января 2026 года Кремль решил отказаться от осеннего и весеннего призывов. Владимир Путин подписал указ и теперь призыв на военную службу будет длиться целый год. Так планируют привлечь в армию 261 тысячу человек.
- Кроме этого российский диктатор издал приказ, который позволяет проводить сборы резервистов для защиты "критически важных объектов". Минобороны должно подготовить перечень таких объектов. Также там пообещали, что резервисты не будут выполнять никаких задач за пределами России.
- Еще одной проблемой в российской армии становится СЗЧ. Российские власти пытаются скрыть проблему, но на оккупированных территориях появляется все больше объявлений о поиске "дезертиров и предателей". Тех, кто сбежал с оружием, преимущественно не ищут.