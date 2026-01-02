Попри всі бажання Кремля, мобілізаційний план у 2025-му не збільшився. Про це 24 Каналу розповів ​​голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що так ми побачили реальні спроможності ворога.

Скільки людей може мобілізувати Росія?

Ми бачимо динаміку в тому, що росіянам не вдається наростити свої мобілізаційні потуги. Для того, щоб провести вагому військову кампанію, тиснути по всій лінії фронту, як вони обіцяли, – ворогу потрібно подвоїти свої мобілізаційні показники.

Умовно кажучи, їм потрібно залучити у новому році не 400 тисяч, а 800, якщо вони справді хочуть обвалити наш фронт. Але з такою цифрою ми показали, що Росія не зможе виконати жодного оперативного завдання на лінії зіткнення,

– підкреслив Сергій Кузан.

Певні просування є, але ми бачимо, що з Куп'янська, частини Сумщини, з півночі Харківщини – Сили оборони вже відтіснили противника. На Херсонщині просувань фактично немає. Тому весь наступ Росії звівся до Донеччини.

Ба більше, вони забирають оперативні резерви навіть звідти, звідки не планували. Головнокомандувач ЗСУ підтвердив, що з 14 дивізій, які хотів створити Кремль у 2025 році, вдалося сформувати тільки 7. Інший особовий склад мав бути на фронті.

Це свідчення того, що Україна надзвичайно ефективно зриває плани ворога та ліквідовує окупантів у промислових масштабах. Логічно було б наростити свої мобілізаційні спроможності. Теоретично можна збільшити військо до мільйона людей, але російська державна машина не впорається з цим,

– наголосив Сергій Кузан.

Варто пам'ятати, що мобілізованих потрібно навчити, забезпечити, виплатити кошти й поставити у стрій. З цим Росія не впорається. Тож велика інформаційна активність та реальний стан справ – абсолютно різні.

Як відбувається мобілізація у Росії?