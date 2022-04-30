Россияне убили военного, которого пленили в Мариуполе: матери прислали фото мертвого сына

Россияне уже более 2-х месяцев держат Мариуполь в окружении. Украинские защитники героически защищают город, а оккупанты предлагают им сдаться в плен.

Захватчики обещают соблюдение правил обращения с военнопленными. Однако на самом деле их убивают. Об этом сообщили источники 24 канала.

Важно Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года во время Второй мировой войны

Оккупанты обещали не убивать

На каналах боевиков распространили видео, как пятеро украинских военнослужащих якобы добровольно сдались в плен. Мол, вышли из "Азовстали", потому что увидели листовки с предложением сдаться.

Захватчики цинично убеждали, что гарантируют сохранение жизни.

Видео, где украинские бойцы якобы сдались в плен:

Прислали матери фото мертвого сына

На видео у одного из бойцов видна татуировка. Впоследствии его матери прислали фотографию с этим тату, а затем и лицо сына.

По словам матери, ребят пленили 19 или 20 апреля возле центральной проходной "Азовстали". Родные искали пути, как вытащить бойца оттуда.

Однако уже 29 апреля боевики позвонили женщине и сказали, что сын погиб, а затем прислали фото. Очевидно, что россияне подло убили его.



Фото, которое прислали матери



Россияне убили сдавшегося в плен военного

"Азовцам" приказывают биться до последнего

Еще в начале вторжения России командир полка "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что приказывает каждому военному сражаться до последнего. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы проводили в Мариуполе успешные операции и осуществляли контратаку.

Однако ситуация сложная. В бункерах "Азовстали" более 600 раненых бойцов. После авиаудара россиян по военному госпиталю все, что могло понадобиться пострадавшим и больным, уничтожено. Не хватает ни еды, ни воды.

Украина требует у России открыть гуманитарные коридоры, чтобы забрать из Мариуполя всех наших людей. Украинская делегация готова поехать в город для переговоров при посредничестве любой международной институции.

Россияне издеваются над гражданскими

Россияне совершают в Мариуполе настоящие зверства. Спутниковые снимки нашли уже 3 места массовых захоронений под Мариуполем. Масштабы траншей ужасают.

Захватчики завезли туда не менее 13 мобильных крематориев. Так, оккупанты издеваются и над гражданским населением, не позволяя людям уехать из города. Кроме того, украинцев насильственно депортируют в Россию.

Люди, которые смогли выехать из Мариуполя, рассказывают ужасные картины: улицы города покрыты мертвыми телами.

Важно – Мэр Мариуполя умоляет о помощи: Нет пищи, почти нет воды, лекарств: