Росіяни вбили військового, якого взяли в полон в Маріуполі: матері прислали фото мертвого сина
Росіяни вже понад 2 місяці тримають Маріуполь в оточенні. Українські захисники героїчно боронять місто, натомість окупанти пропонують їм здатись в полон.
Загарбники обіцяють дотримання правил поводження з військовополоненими. Однак насправді їх вбивають. Про це повідомили джерела 24 каналу.
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Окупанти обіцяли не вбивати
На каналах бойовиків поширили відео, як п'ятеро українських військовослужбовців нібито добровільно здались в полон. Мовилось, мовляв, що ті вийшли з "Азовсталі", бо побачили листівки з пропозицією здатись.
Загарбники цинічно переконували, що гарантують збереження життя.
Відео, де українські бійці нібито здались в полон:
Прислали матері фото мертвого сина
На відео в одного з бійців видно татуювання. Згодом його матері прислали світлину з цим тату, а згодом й обличчя сина.
За словами матері, хлопців взяли в полон 19 або 20 квітня біля центральної прохідної "Азовсталі". Рідні шукали шляхи, як витягти бійця звідти.
Однак вже 29 квітня бойовики подзвонили жінці та сказали, що син загинув, а потім – прислали фото. Очевидно, що росіяни підло вбили його.
Фото, що прислали матері
Росіяни вбили військового, що здався в полон
Наші військові б'ються до останнього
Ще на початку вторгнення Росії командир полку "Азов" Денис Прокопенко наголосив, що наказує кожному військовому битись до останнього. Попри переважаючі сили противника, бійці проводили в Маріуполі успішні операції та здійснювали контратаку.
Однак наразі ситуація складна. В бункерах "Азовсталі" є понад 600 поранених бійців. Після авіаудару росіян по військовому шпиталі усе, що могло знадобитися постраждалим та хворим, знищено. Не вистачає ні їжі, ні води.
Україна вимагає у Росії відкрити гуманітарні коридори, щоб забрати з Маріуполя усіх наших людей. Українська делегація готова поїхати в місто для переговорів за посередництва будь-якої міжнародної інституції.
Росіяни знущаються з цивільних
Росіяни чинять у Маріуполі справжні звірства. Супутникові знімки виявили вже 3 місця масових поховань під Маріуполем. Масштаби траншей жахають.
Загарбники завезли туди щонайменше 13 мобільних крематоріїв. Так, окупанти знущаються і з цивільного населення, не дозволяючи людям виїхати з міста. Крім того, українців насильно депортують в Росію.
Люди, які таки змогли виїхати з Маріуполя, розповідають жахливі картини: вулиці міста вкриті мертвими тілами.
Важливо – мер Маріуполя благає про допомогу: Немає їжі, майже немає води, ліків