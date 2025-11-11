Россияне усилили группировку на Запорожье: с каких направлений они сняли ресурсы
- Россияне перебросили войска с других участков фронта на Запорожье, чтобы усилить это направление.
- Российские войска пытаются продвинуться в Запорожской области для достижения расстояния 25 километров.
Россияне на Запорожье увеличивают свое присутствие и расширяют серую зону. Несмотря на напряженную ситуацию возле Покровска, враг перебрасывает силы с других участков фронта, чтобы усилить Запорожское направление.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что планы по захвату, в частности, Запорожской и Херсонской областей закреплены в переформатированной российской конституции. Однако оккупация Херсонщины осложняется из-за важного рубежа – реку Днепр, которую сложно форсировать.
К теме Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю
Почему россиянам важно прорваться в Запорожье на расстояние в 25 километров?
Романенко отметил, что россияне реализуют свое намерение по захвату Запорожской области. Они более месяца назад сняли войска с Сумского направления, где и так нет больших ресурсов, и с других участков фронта и перебросили на Запорожье.
Какая ситуация в Запорожье: смотрите на карте
Это свидетельствует о том, что захвату территорий на этом направлении враг уделяет определенное значение.
Относительно оперативно-тактического уровня российские войска продвигаются на стыке трех областей – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Враг планирует со стороны Днепропетровщины заходить в Запорожье и наступать там дальше,
– подчеркнул он.
Некоторое время район Гуляйполя был неприступным для противника, который прилагал немало усилий, чтобы прорваться к нему. Он уделял больше внимания, по словам генерал-лейтенанта в отставке, участку западного фланга, где проводились бои за Каменское, Степногорск и севернее Приморского.
Россияне проводили фланговый удар для того, чтобы продвинуться от Степногорска до Запорожья на расстояние в 25 километров. Это расстояние, с которого они могут наносить удары из артиллерии и с помощью дронов – более дешевого ударного вооружения,
– отметил Игорь Романенко.
Также в последнее время состоялась активизация в районе Успеновки, которую было захвачено, и других населенных пунктов.
К слову. Сложная ситуация в течение нескольких дней сложилась на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где произошло до сотни боевых действий. Из-за массированных артиллерийских обстрелов, все укрытия и укрепления были уничтожены. Поэтому для сохранения жизни военных, украинские силы оставили позиции возле Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.
Россияне, как отметил военный эксперт, поддерживают соответствующий уровень ресурсов личного состава на участках, где они движутся вперед, в частности, в Днепропетровской области, где враг имеет наиболее эффективное продвижение. Для усиления этого направления россияне даже снимали две бригады из Покровска, где также сейчас активно атакуют.
Враг активизировался на Запорожском направлении: что там происходит?
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что россияне используют дно Каховского водохранилища, которое превратилось в большую лугу, для продвижения. Таким образом они пытаются обойти украинские позиции в Плавнях, Приморском и зайти с запада в наш фланг.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что противник перебрасывает технику и живую силу на Запорожское направление. По его словам, в сторону Васильевки и Орехова поехала морская пехота, новые подразделения, а на полигонах тренируют личный состав, который планируется тоже отправить туда.
Также россияне продвигаются в сторону Степногорска, где, по словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, есть высоты. Враг планирует вывести туда артиллерию и наносить оттуда удары по окрестностям Запорожья.