Россияне усилили группировку на Запорожье: с каких направлений они сняли ресурсы

Россияне на Запорожье увеличивают свое присутствие и расширяют серую зону. Несмотря на напряженную ситуацию возле Покровска, враг перебрасывает силы с других участков фронта, чтобы усилить Запорожское направление.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что планы по захвату, в частности, Запорожской и Херсонской областей закреплены в переформатированной российской конституции. Однако оккупация Херсонщины осложняется из-за важного рубежа – реку Днепр, которую сложно форсировать.

Почему россиянам важно прорваться в Запорожье на расстояние в 25 километров?

Романенко отметил, что россияне реализуют свое намерение по захвату Запорожской области. Они более месяца назад сняли войска с Сумского направления, где и так нет больших ресурсов, и с других участков фронта и перебросили на Запорожье.

Какая ситуация в Запорожье: смотрите на карте



Это свидетельствует о том, что захвату территорий на этом направлении враг уделяет определенное значение.

Относительно оперативно-тактического уровня российские войска продвигаются на стыке трех областей – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Враг планирует со стороны Днепропетровщины заходить в Запорожье и наступать там дальше,

– подчеркнул он.

Некоторое время район Гуляйполя был неприступным для противника, который прилагал немало усилий, чтобы прорваться к нему. Он уделял больше внимания, по словам генерал-лейтенанта в отставке, участку западного фланга, где проводились бои за Каменское, Степногорск и севернее Приморского.

Россияне проводили фланговый удар для того, чтобы продвинуться от Степногорска до Запорожья на расстояние в 25 километров. Это расстояние, с которого они могут наносить удары из артиллерии и с помощью дронов – более дешевого ударного вооружения,

– отметил Игорь Романенко.

Также в последнее время состоялась активизация в районе Успеновки, которую было захвачено, и других населенных пунктов.

К слову. Сложная ситуация в течение нескольких дней сложилась на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где произошло до сотни боевых действий. Из-за массированных артиллерийских обстрелов, все укрытия и укрепления были уничтожены. Поэтому для сохранения жизни военных, украинские силы оставили позиции возле Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

Россияне, как отметил военный эксперт, поддерживают соответствующий уровень ресурсов личного состава на участках, где они движутся вперед, в частности, в Днепропетровской области, где враг имеет наиболее эффективное продвижение. Для усиления этого направления россияне даже снимали две бригады из Покровска, где также сейчас активно атакуют.

