Уже было тысячи обращений: в ВСУ изобрели необычный способ брать россиян в плен
- ВСУ используют фейковые рубли с QR-кодами для поощрения российских военных сдаться в плен, разбрасывая их на территории России.
- За ноябрь было зафиксировано более 4 тысяч обращений, что свидетельствует об успешности этой операции в уменьшении количества врага.
Вооруженные Силы Украины придумали новый способ, чтобы уменьшать количество вражеских группировок. Так, украинские защитники придумали интересный метод, чтобы поощрять противника добровольно сдаваться в плен.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что "приманкой" служат фейковые деньги, на которые ведется враг. За последний месяц уже зафиксировано не одну тысячу обращений.
Какой способ изобрели ВСУ, чтобы брать россиян в плен?
Военнослужащий Сил ТрО поделился, что украинские военные сейчас проводят интересную комбинированную операцию – на территории Курской области они разбрасывают фейковые рубли. Российские оккупанты их поднимают и видят на фейковых купюрах QR-коды с информацией, к кому можно обратиться, чтобы сдаться в плен.
Только за ноябрь было более 4 тысяч обращений. Это нужные действия, которые нужно использовать для уменьшения количества врага,
– подчеркнул он.
Между тем некоторые россияне специально разгоняют фейки о том, что эти купюры "ядовитые". Это, по словам Мусиенко, свидетельствует о том, что подобные акции на территории страны-агрессора тоже полезны.
Интересно! Российские пленные часто жалуются на свое командование, которое бросает их на позиции как "мясо". Кроме того, они рассказывают о нереально больших потерях.
Он добавил, что задача ВСУ – деморализовать противника, срывать мобилизационные мероприятия и говорить, что лучше сдаться в плен, чем воевать.
ВСУ берут россиян в плен: последние новости
- Недавно на Александровском направлении 2 украинских военнослужащих во время ударно-поисковых действий взяли в плен 6 оккупантов. На видео, которое опубликовала бригада, четко видно, как украинские бойцы вступили в противостояние с превосходящими силами противника.
- Под Добропольем немало оккупантов решили сдаться в плен украинцам, чтобы не погибнуть просто в подвалах. Так, защитники 25 отдельного штурмового батальона ВСУ взяли в плен россиян, в частности иностранца Чинхизхана.
- Между тем на Лиманском направлении в плен оккупантов взял американский доброволец из 63 ОМБр. Россияне удивились, ведь американец хорошо говорил на украинском и вежливо попросил их подойти и встать на колени.