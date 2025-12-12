Уже было тысячи обращений: в ВСУ изобрели необычный способ брать россиян в плен

Вооруженные Силы Украины придумали новый способ, чтобы уменьшать количество вражеских группировок. Так, украинские защитники придумали интересный метод, чтобы поощрять противника добровольно сдаваться в плен.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что "приманкой" служат фейковые деньги, на которые ведется враг. За последний месяц уже зафиксировано не одну тысячу обращений.

Смотрите также Россиян удалось отбросить, – военный сообщил об успехах ВСУ в Купянске

Какой способ изобрели ВСУ, чтобы брать россиян в плен?

Военнослужащий Сил ТрО поделился, что украинские военные сейчас проводят интересную комбинированную операцию – на территории Курской области они разбрасывают фейковые рубли. Российские оккупанты их поднимают и видят на фейковых купюрах QR-коды с информацией, к кому можно обратиться, чтобы сдаться в плен.

Только за ноябрь было более 4 тысяч обращений. Это нужные действия, которые нужно использовать для уменьшения количества врага,

– подчеркнул он.

Между тем некоторые россияне специально разгоняют фейки о том, что эти купюры "ядовитые". Это, по словам Мусиенко, свидетельствует о том, что подобные акции на территории страны-агрессора тоже полезны.

Интересно! Российские пленные часто жалуются на свое командование, которое бросает их на позиции как "мясо". Кроме того, они рассказывают о нереально больших потерях.

Он добавил, что задача ВСУ – деморализовать противника, срывать мобилизационные мероприятия и говорить, что лучше сдаться в плен, чем воевать.

ВСУ берут россиян в плен: последние новости