Правоохранители идентифицировали оккупанта, который изнасиловал несовершеннолетнюю на Херсонщине

Россияне совершают преступления против мирного населения на оккупированных территориях. Удалось идентифицировать еще одного захватчика, который изнасиловал несовершеннолетнюю.

Удалось идентифицировать военнослужащего российской армии, который изнасиловал несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Россиянин угрожал убийством

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении военнослужащему 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа в нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители установили, что подозреваемый в марте 2022 года вместе с другими военными армии государства-агрессора оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины. Он зашел на территорию одного из частных домов, где скрывались местные жители с детьми.

Вражеский военный зашел в комнату, где была несовершеннолетняя девушка и спросил, сколько ей лет. Далее он приказал девушке пойти за ним в другую комнату дома и полностью раздеться. Девушка отказала, однако оккупант угрожал ей убийством и сексуальным насилием от других военных России.

После этого он совершил над девушкой сексуальное насилие.