Удалось идентифицировать военнослужащего российской армии, который изнасиловал несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Россиянин угрожал убийством

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении военнослужащему 109 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа в нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители установили, что подозреваемый в марте 2022 года вместе с другими военными армии государства-агрессора оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины. Он зашел на территорию одного из частных домов, где скрывались местные жители с детьми.

Вражеский военный зашел в комнату, где была несовершеннолетняя девушка и спросил, сколько ей лет. Далее он приказал девушке пойти за ним в другую комнату дома и полностью раздеться. Девушка отказала, однако оккупант угрожал ей убийством и сексуальным насилием от других военных России.

После этого он совершил над девушкой сексуальное насилие.