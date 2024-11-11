Следователи изъяли медицинскую документацию и личные дела, которые могут стать доказательствами в расследовании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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В Украине насчитывается 523 прокурора, которые имеют инвалидность

Сейчас продолжается работа по установлению цепей причастных лиц к махинациям. Следователи допрашивают свидетелей и проверяют правомерность медицинских заключений, на основании которых лица получали группы инвалидности.

Вместе с этим Офис Генерального прокурора продолжает служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности, которое охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат,

– доложили в Офисе генпрокурора.

По состоянию на понедельник, 11 ноября, в органах прокуратуры всех уровней есть 523 прокурора, которые имеют инвалидность.

"Этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этого процента наблюдается в прокуратурах Хмельницкой (29%) и Черкасской областей (27%)", – отчитываются у генпрокурора.

Известно, что из этого списка:

двум прокурорам установлена I группа инвалидности,

328 – II группу,

193 – III группу.

Среди них 348 прокуроров – мужчины, 175 – женщины. А это 67% и 33% соответственно.

Также 386 прокуроров или 74% от общего числа получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности еще до 2022 года.

Прокуроры должны сообщать о своих инвалидности отдела кадров

"Прокуроры, признаны лицами с инвалидностью I или II группы, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа. 229 прокуроров или около 70% от числа тех, кто имеет I и II группы, получают пенсию на таких основаниях. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемой этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Там также разъяснили, что по закону МСЭК должны были направлять по месту работы лица с инвалидностью сообщение о группе инвалидности и причины ее установления, но такие данные поступали только в единичных случаях – предварительно, только 10 раз.

25 октября 2024 года приказом Генерального прокурора внесены изменения в Инструкцию по учету кадров, которыми прокуроров обязали информировать кадровые подразделения об установлении им инвалидности,

– написали в ведомстве генпрокурора.

Там также добавили, что комплексные меры по искоренению коррупции в МСЭК и органах прокуратуры продолжаются.