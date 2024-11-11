Слідчі вилучили медичну документацію та особові справи, які можуть стати доказами у розслідуванні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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В Україні налічується 523 прокурори, які мають інвалідність

Наразі триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб до махінацій. Слідчі допитують свідків та перевіряють правомірність медичних висновків, на підставі яких особи отримували групи інвалідності.

Разом з цим Офіс Генерального прокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат,

– доповіли в Офісі генпрокурора.

Станом на понеділок, 11 листопада, в органах прокуратури усіх рівнів є 523 прокурори, які мають інвалідність.

"Цей показник становить менш як 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%)", – звітують у генпрокурора.

Відомо, що із цього списку:

двом прокурорам встановлено І групу інвалідності,

328 – ІІ групу,

193 – ІІІ групу.

Серед них 348 прокурорів – чоловіки, 175 – жінки. А це 67% та 33% відповідно.

Також 386 прокурорів або 74% від загального числа отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності ще до 2022 року.

Прокурори повинні повідомляти про свої інвалідності відділу кадрів

"Прокурори, визнані особами з інвалідністю I або II групи, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу. 229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто має І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Там також роз'яснили, що згідно із законом МСЕК повинні були надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення, але такі дані надходили лише у поодиноких випадках – попередньо, лише 10 разів.

25 жовтня 2024 року наказом Генерального прокурора внесено зміни до Інструкції з обліку кадрів, якими прокурорів зобов'язано інформувати кадрові підрозділи про встановлення їм інвалідності,

– написали у відомстві генпрокурора.

Там також додали, що комплексні заходи із викорінення корупції у МСЕК та органах прокуратури тривають.