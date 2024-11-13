Правоохоронці ідентифікували окупанта, який зґвалтував неповнолітню на Херсонщині

Росіяни чинять злочини проти мирного населення на окупованих територіях. Вдалося ідентифікувати ще одного загарбника, який зґвалтував неповнолітню.

Вдалося ідентифікувати військовослужбовця російської армії, який зґвалтував неповнолітню місцеву мешканку на Херсонщині. Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Росіянин погрожував вбивством

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу порушенні законів та звичаїв війни.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний у березні 2022 року разом з іншими військовими армії держави-агресора окупували один з населених пунктів Херсонщини. Він зайшов на територію одного з приватних будинків, де переховувалися місцеві жителі з дітьми.

Ворожий військовий зайшов у кімнату, де була неповнолітня дівчина та запитав, скільки їй років. Далі він наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись. Дівчина відмовила, проте окупант погрожував їй вбивством та сексуальним насильством від інших військових Росії.

Після цього він вчинив над дівчиною сексуальне насилля.