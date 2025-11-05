Передали "Бук" Венесуэле: действительно ли Россия имеет проблемы с ПВО

Россия передала Венесуэле ЗРГК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2" на фоне напряженной ситуации с Соединенными Штатами. И возникает вопрос, а действительно ли враг имеет проблемы с ПВО, если может вот так передать эти комплексы другой стране.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив, что лишней ПВО у России точно нет. А передача двух ЗРК Венесуэле – это ничто иное, как бряцание оружием.

Есть ли у России проблемы с ПВО?

Как отметил Нарожный, если бы Россия не имела проблем с ПВО, то украинские дальнобойные удары не были бы успешными. Зато там чуть ли не ежедневно раздаются взрывы.

Для нас удары по России стали обыденностью. Раньше мы удивлялись, что загорелся какой-то НПЗ. А сейчас они взрываются постоянно. И на этом фоне Россия показывает, будто у них хватает ПВО,

– сказал Нарожный.

Обратите внимание! Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, как Россия сейчас пытается выстроить свою противовоздушную оборону.

Россия может прикрыть лишь небольшую часть своей территории различными зенитными ракетными комплексами. Остальное можно попробовать перекрывать мобильными огневыми группами. Но и там есть проблемы.

Это прежде всего люди. Сотни тысяч людей, джипы и так далее. Вот посмотрим на такую простую вещь как тепловизионный прицел на пулемет. Ночью увидеть дрон фактически нереально. Поэтому надо специализированный прицел. Такого производства в России нет. Их изготавливали в Беларуси. Запад наложил санкции. И теперь Беларусь не получает тепловизионные матрицы. И это создает проблемы для России,

– сказал Нарожный.

