Передали "Бук" Венесуелі: чи дійсно Росія має проблеми з ППО

Росія передала Венесуелі ЗРГК "Панцирь" та ЗРК "Бук-М2" на тлі напруженої ситуації зі Сполученими Штатами. І виникає питання, а чи дійсно ворог має проблеми з ППО, якщо може ось так передати ці комплекси іншій країні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що зайвої ППО у Росії точно немає. А передача двох ЗРК Венесуелі – це ніщо інше, як брязкання зброєю.

До теми США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Чи має Росія проблеми з ППО?

Як наголосив Нарожний, якби Росія не мала проблем з ППО, то українські далекобійні удари не були б успішними. Натомість там ледь чи не щодня лунають вибухи.

Для нас удари по Росії стали буденністю. Раніше ми дивувалися, що загорівся якийсь НПЗ. А зараз вони вибухають постійно. І на цьому тлі Росія показує, ніби у них вистачає ППО,

– сказав Нарожний.

Зверніть увагу! Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, як Росія зараз намагається вибудувати свою протиповітряну оборону.

Росія може прикрити лише невелику частину своєї території різними зенітними ракетними комплексами. Інше можна спробувати перекривати мобільними вогневими групами. Але й там є проблеми.

Це насамперед люди. Сотні тисяч людей, джипи і так далі. От глянемо на таку просту річ як тепловізійний приціл на кулемет. Вночі побачити дрон фактично нереально. Тому треба спеціалізований приціл. Такого виробництва у Росії немає. Їх виготовляли в Білорусі. Захід наклав санкції. І тепер Білорусь не отримує тепловізійні матриці. І це створює проблеми для Росії,

– сказав Нарожний.

Ситуація у Венесуелі: коротко