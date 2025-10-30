Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Як захищаються окупанти?

Представник ГУР зазначив, що росіяни намагаються захиститися від далекобійних ударів України. З цією метою ворог почав намагатися створити єдину систему протиповітряної оборони, латаючи "дірки" старими системами ППО радянського зразка.

Росіяни розміщують системи ППО біля всіх великих міст. Також прикриваються промислові об'єкти, нафтопереробні заводи, об'єкти ВПК та об'єкти, які мають важливе політичне значення.

Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні - ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 "вітязь",

– каже Юсов.

Втім, Україна продовжує завдавати руйнівних ударів по Росії. За словами представника ГУР, ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у Росії становить від 18% до 20%.

Де в Росії вибухало останнім часом?