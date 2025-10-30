Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Как защищаются оккупанты?

Представитель ГУР отметил, что россияне пытаются защититься от дальнобойных ударов Украины. С этой целью враг начал пытаться создать единую систему противовоздушной обороны, латая "дыры" старыми системами ПВО советского образца.

Россияне размещают системы ПВО возле всех крупных городов. Также прикрываются промышленные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, объекты ВПК и объекты, которые имеют важное политическое значение.

Речь идет как о советских комплексах, так и о современных - враг пытается объединять их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "витязь",

– говорит Юсов.

Впрочем, Украина продолжает наносить разрушительные удары по России. По словам представителя ГУР, ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражений. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в России составляет от 18% до 20%.

Где в России взрывалось в последнее время?