Америка должна утихомирить Путина, – Зеленский
- Зеленский отметил важность роли США в урегулировании войны.
- Он призвал европейских партнеров продолжать давление на Россию и помогать Украине в установлении мира.
Россияне продолжают цинично разрушать критическую инфраструктуру Украины, пытаясь посеять панику среди населения. Глава Кремля не оставляет попыток всячески провоцировать страны Запада, угрожая вооруженной агрессией.
Однако одна страна должна помешать планам Путина. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на слова Владимира Зеленского.
Как президент Украины расценивает роль США в урегулировании войны?
Зеленский подчеркнул важность помощи и поддержки международных союзников, в частности Соединенных Штатов. По его мнению, именно усилия Америки, в частности Дональда Трампа, могут повлиять на российского диктатора.
Америка должна успокоить Путина,
– сказал президент.
Он также призвал европейских партнеров "не опускать рук" и не прекращать всячески давить на Россию, помогая Украине в урегулировании войны и установлении мира.
В то же время Владимир Зеленский считает, что украинцы должны продолжать делать свое дело и противостоять российской агрессии.
Интересно! Несмотря на ключевую роль США в международной политике, реакция Трампа на российскую агрессию в странах Европы не отличается особой решительностью. Аналитик Евгений Костогрызов выделил три основных фактора, объясняющие сдержанный ответ Дональда Трампа на действия Путина, среди которых его страх потерпеть провал на международной арене.
Посредничество Трампа в установлении мира в Украине: предварительные новости
В последнее время актуализировался вопрос передачи Украине дальнобойных ракет. Во многом окончательное решение по этому вопросу зависит именно от главы Белого дома.
Так, Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом обсудил возможность передачи Украине не только ракет Tomahawk, но и систем HIMARS и ATACMS.
Киев также рассчитывает на усиление противовоздушной обороны с помощью американских систем Patriot.
Политолог Олег Саакян утверждает, что политическая ситуация в США, в частности недавний шатдаун побуждает Трампа принимать такие решения. Впоследствии он может обвинить Конгресс в блокировании бюджета.
Ранее Трамп неоднократно называл Россию "бумажным тигром", чем вызвал очевидное раздражение Кремля.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в течение прошлой недели в войне против Украины Россия понесла потери более 7 тысяч военных. Он также выразил мнение, что урегулирование конфликта в Украине является более сложной задачей, чем налаживание мира на Ближнем Востоке.