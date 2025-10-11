Америка повинна вгомонити Путіна, – Зеленський
- Зеленський наголосив на важливості ролі США у врегулюванні війни.
- Він закликав європейських партнерів продовжувати тиск на Росію та допомагати Україні у встановленні миру.
Росіяни продовжують цинічно руйнувати критичну інфраструктуру України, намагаючись посіяти паніку серед населення. Очільник Кремля не полишає спроб всіляко провокувати країни Заходу, погрожуючи збройною агресією.
Проте одна країна має завадити планам Путіна. Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на слова Володимира Зеленського.
Дивіться також Путін посилює терористичний удар, коли весь світ дивиться на Близький Схід, – Зеленський
Як президент України розцінює роль США у врегулюванні війни?
Зеленський підкреслив важливість допомоги та підтримки міжнародних союзників, зокрема Сполучених Штатів. На його думку, саме зусилля Америки, зокрема Дональда Трампа, можуть вплинути на російського диктатора.
Америка повинна вгомонити Путіна,
– сказав президент.
Він також закликав європейських партнерів "не опускати рук" й не припиняти всіляко тиснути на Росію, допомагаючи Україні у врегулюванні війни та встановленні миру.
Водночас Володимир Зеленський вважає, що українці мають продовжувати робити свою справу й протистояти російській агресії.
Цікаво! Попри ключову роль США у міжнародній політиці, реакція Трампа на російську агресію в країнах Європи не відрізняється особливою рішучістю. Аналітик Євген Костогризов виділив три основні чинники, що пояснюють стриману відповідь Дональда Трампа на дії Путіна, серед яких його страх зазнати провалу на міжнародній арені.
Посередництво Трампа у встановленні миру в Україні: попередні новини
Упродовж останнього часу актуалізувалося питання передання Україні далекобійних ракет. Великою мірою остаточне рішення стосовно цього залежить саме від очільника Білого дому.
Так, Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом обговорив можливість передачі Україні не лише ракет Tomahawk, але й систем HIMARS та ATACMS.
Київ також розраховує на посилення протиповітряної оборони за допомогою американських систем Patriot.
Політолог Олег Саакян стверджує, що політична ситуація у США, зокрема нещодавній шатдаун спонукає Трампа ухвалювати такі рішення. Згодом він може звинуватити Конгрес у блокуванні бюджету.
Раніше Трамп неодноразово називав Росію "паперовим тигром", чим викликав очевидне роздратування Кремля.
Крім того, Дональд Трамп заявив, що протягом минулого тижня у війні проти України Росія зазнала втрат понад 7 тисяч військових. Він також висловив думку, що врегулювання конфлікту в Україні є складнішим завданням, ніж налагодження миру на Близькому Сході.