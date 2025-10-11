Росіяни продовжують цинічно руйнувати критичну інфраструктуру України, намагаючись посіяти паніку серед населення. Очільник Кремля не полишає спроб всіляко провокувати країни Заходу, погрожуючи збройною агресією.

Проте одна країна має завадити планам Путіна. Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на слова Володимира Зеленського.

Як президент України розцінює роль США у врегулюванні війни?

Зеленський підкреслив важливість допомоги та підтримки міжнародних союзників, зокрема Сполучених Штатів. На його думку, саме зусилля Америки, зокрема Дональда Трампа, можуть вплинути на російського диктатора.

Америка повинна вгомонити Путіна,

– сказав президент.

Він також закликав європейських партнерів "не опускати рук" й не припиняти всіляко тиснути на Росію, допомагаючи Україні у врегулюванні війни та встановленні миру.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що українці мають продовжувати робити свою справу й протистояти російській агресії.

Цікаво! Попри ключову роль США у міжнародній політиці, реакція Трампа на російську агресію в країнах Європи не відрізняється особливою рішучістю. Аналітик Євген Костогризов виділив три основні чинники, що пояснюють стриману відповідь Дональда Трампа на дії Путіна, серед яких його страх зазнати провалу на міжнародній арені.

