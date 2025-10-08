Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у вівторок, 7 жовтня.

До теми Чітке попередження Росії: заявою про Tomahawk Трамп дає Путіну 2 сигнали

Що сказав Трамп про втрати у війні Росії проти України за минулий тиждень?

Відбуваються події щодо Росії та України. Ось одна з них: минулого тижня, Марку, було вбито 7 812 людей, солдатів. Здебільшого солдатів. Понад 7 000. Було вбито майже 8 000 солдатів. Це божевілля,

– сказав Трамп.

Президент США наголосив, що він думав, що врегулювати війну в Україні "буде одним із найлегших завдань". Також Трамп повторив, що "добре ладнає" з Путіним, але "був розчарований" у ньому.

Окрім того, американський лідер також додав, що закінчити війну в Україні, ймовірно, буде складніше, ніж на Близькому Сході.

До речі, політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман припустив в етері 24 Каналу, що Володимир Путін не збирається йти на мирні переговори щодо завершення війни, і Трампові це не подобається. Водночас російський диктатор реально боїться, що американський президент надасть Україні "Томагавки" чи іншу далекобійну зброю.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Яких втрати зазнала Росія в Україні на 8 жовтня?