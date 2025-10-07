Президент США водночас наголошує, що проти того, щоб нагнітати ситуацію довкола війни в Україні. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, пояснивши логіку Дональда Трампа.

Фесенко зауважив, що порушивши питання можливості надання Україні ракет Tomahawk, Трамп намагається натиснути на Володимира Путіна.

Водночас для Москви це дуже болісна тема, тому що очільник Кремля двічі порушував її.

Зверніть увагу! Путін спершу наголосив, що застосування Україною ракет Tomahawk неможливе без участі США. Проте ці поставки жодним чином "не змінять співвідношення сил на полі бою". Також Путін вважає, що такі дії Вашингтону буцімто завдадуть шкоди відносинам Росії та США.

"Заява Трампа – це чітке попередження Росії, це сигнал їй", – зауважив політолог.

Президент США у такий спосіб підіймає ставки. Він, за словами Фесенка, не говорить однозначно, що Україна отримає ракети Tomahawk вже найближчим часом. І водночас він натякає Кремлю: якщо посилюватиме війну, то я теж так можу зробити, надавши Україні потужнішу зброю.

Другий сигнал, який посилає Трамп, має на меті врівноважити ситуацію. Саме тому він говорить, що не прагне ескалювати війну. Це теж дуже показово,

– відзначив він.

Проте питання щодо Tomahawk для України, а точніше надання дозволу США на купівлю цієї зброї НАТО з метою подальшого надання Києву, наразі не закрите.

Тут можуть бути різні варіанти подальшого розвитку подій, але дуже добре, що американці на найвищому рівні підтвердили, що питання розглядається і воно може бути вирішене на користь України,

– зауважив Володимир Фесенко.

Якщо ж Трамп ухвалить таке рішення і Україна у перспективі отримає Tomahawk, то американці напевно чітко визначать, по яких цілях на території Росії їх можна буде застосовувати. Також ці удари, імовірно, Київ буде повинен узгоджувати з Вашингтоном.

