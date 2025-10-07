Президент США одновременно отмечает, что против того, чтобы нагнетать ситуацию вокруг войны в Украине. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, объяснив логику Дональда Трампа.

Почему Трамп медлит с передачей Украине ракет Tomahawk?

Фесенко отметил, что затронув вопрос возможности предоставления Украине ракет Tomahawk, Трамп пытается надавить на Владимира Путина.

В то же время для Москвы это очень болезненная тема, потому что глава Кремля дважды поднимал ее.

Обратите внимание! Путин сначала отметил, что применение Украиной ракет Tomahawk невозможно без участия США. Однако эти поставки никоим образом "не изменят соотношение сил на поле боя". Также Путин считает, что такие действия Вашингтона якобы нанесут вред отношениям России и США.

"Заявление Трампа – это четкое предупреждение России, это сигнал ей", – заметил политолог.

Президент США таким образом поднимает ставки. Он, по словам Фесенко, не говорит однозначно, что Украина получит ракеты Tomahawk уже в ближайшее время. И одновременно он намекает Кремлю: если будет усиливать войну, то я тоже так могу сделать, предоставив Украине более мощное оружие.

Второй сигнал, который посылает Трамп, имеет целью уравновесить ситуацию. Именно поэтому он говорит, что не стремится эскалировать войну. Это тоже очень показательно,

– отметил он.

Однако вопрос о Tomahawk для Украины, а точнее предоставление разрешения США на покупку этого оружия НАТО с целью дальнейшего предоставления Киеву, пока не закрыт.

Здесь могут быть разные варианты дальнейшего развития событий, но очень хорошо, что американцы на самом высоком уровне подтвердили, что вопрос рассматривается и он может быть решен в пользу Украины,

– отметил Владимир Фесенко.

Если же Трамп примет такое решение и Украина в перспективе получит Tomahawk, то американцы, вероятно, четко определят, по каким целям на территории России их можно будет применять. Также эти удары, вероятно, Киев будет должен согласовывать с Вашингтоном.

Что известно о предоставлении Украине ракет Tomahawk?