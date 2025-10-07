Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, диктатор Путін фактично не дає Трампу отримати Нобелівську премію миру через небажання йти на переговори про завершення війни.

Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу

Що може зробити Трамп?

Як наголосив Ейдман, Путін навряд чи хоче повністю погіршити стосунки з Дональдом Трампом. Він продовжує робити улесливі заяви. Але вони вже не працюють. Насправді диктатор боїться, що Трамп піде на серйозні рішення проти Росії.

Трамп явно буде обурюватися. Він почуває себе приниженим. І тепер він буде думати, що далі робити. Від нього неможливо очікувати системного зовнішньополітичного курсу. Але він здатен на певні імпульсивні дії,

– сказав Ейдман.

На його думку, Трамп цілком може імпульсивно продати Україні через Європу далекобійні ракети. І це буде чудове для нашої держави рішення.

І Путін реально боїться, що Трамп надасть "Томагавки" чи іншу далекобійну зброю,

– наголосив Ейдман.

Чи передадуть Україні ракети "Томагавк"?