Вечером в среду, 1 октября, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Впоследствии стало известно, что несколько дронов-камикадзе движутся в сторону Польши.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы.

Читайте также По Украине распространяется тревога: где есть угроза удара беспилотниками

Действительно ли на Польшу летели дроны?

В 18:05 Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские БПЛА движутся на северо-востоке Ровенской области западным курсом.

Впоследствии ряд мониторинговых каналов написала, что вражеские дроны уже зашли в Камень-Каширский район на Волыни и якобы движутся в направлении Польши.

Воздушную тревогу в Волынской области объявили в 18:52.

Стоит отметить, что официально Воздушные силы не комментировали сообщения о беспилотниках в сторону Польши.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Российские дроны уже нарушали воздушное пространство Польши