Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы.
Действительно ли на Польшу летели дроны?
В 18:05 Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские БПЛА движутся на северо-востоке Ровенской области западным курсом.
Впоследствии ряд мониторинговых каналов написала, что вражеские дроны уже зашли в Камень-Каширский район на Волыни и якобы движутся в направлении Польши.
Воздушную тревогу в Волынской области объявили в 18:52.
Стоит отметить, что официально Воздушные силы не комментировали сообщения о беспилотниках в сторону Польши.
Российские дроны уже нарушали воздушное пространство Польши
В ночь на 10 сентября российские беспилотники во время очередной атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны заявил о 19 вторжениях дронов.
Тогда в операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
В сентябре Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше и партнерам создать совместный воздушный щит создать совместный воздушный щит для противодействия российским дронам и ракетам.