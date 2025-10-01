Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.

Чи справді на Польщу летіли дрони?

О 18:05 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські БпЛА рухаються на північному сході Рівненщини західним курсом.

Згодом низка моніторингових каналів написала, що ворожі дрони вже зайшли в Камінь-Каширський район на Волині та нібито рухаються в напрямку Польщі.

Повітряну тривогу у Волинській області оголосили о 18:52.

Варто зазначити, що офіційно Повітряні сили не коментували повідомлення про безпілотники в бік Польщі.

Російські дрони вже порушували повітряний простір Польщі

  • В ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час чергової атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. Прем'єр-міністр країни заявив про 19 вторгнень дронів.

  • Тоді в операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.

  • У вересні Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі та партнерам створити спільний повітряний щит для протидії російським дронам і ракетам.