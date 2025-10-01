Російські "Шахеди" знову рухаються у бік Польщі, – монітори
- Моніторингові канали повідомили, що російські дрони-камікадзе рухаються в бік Польщі через Волинську область.
- Повітряну тривогу у Волинській області оголосили о 18:52, але офіційного коментаря від Повітряних сил про дрони в бік Польщі не було.
Ввечері в середу, 1 жовтня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Згодом стало відомо, що кілька дронів-камікадзе рухаються в бік Польщі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.
Чи справді на Польщу летіли дрони?
О 18:05 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські БпЛА рухаються на північному сході Рівненщини західним курсом.
Згодом низка моніторингових каналів написала, що ворожі дрони вже зайшли в Камінь-Каширський район на Волині та нібито рухаються в напрямку Польщі.
Повітряну тривогу у Волинській області оголосили о 18:52.
Варто зазначити, що офіційно Повітряні сили не коментували повідомлення про безпілотники в бік Польщі.
Російські дрони вже порушували повітряний простір Польщі
В ніч проти 10 вересня російські безпілотники під час чергової атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. Прем'єр-міністр країни заявив про 19 вторгнень дронів.
Тоді в операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
У вересні Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі та партнерам створити спільний повітряний щит для протидії російським дронам і ракетам.