Российские дроны атакуют Одессу: работает ПВО

Ночью четверга, 4 декабря, российские дроны продолжили атаковать Украину. В частности, взрывы прогремели в Одессе.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. В регионе могла проработать ПВО.

Что известно об атаке на Одессу?

Воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников в области объявили после полуночи – около 00:14.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дронов. Сначала цели зафиксировали в Одесской области с западным курсом, а затем они полетели на Одессу.

О взрывах местные телеграм-каналы написали около 00:28.

