Россия готовит "армию ИПСО": в ГУР рассказали, что ждет Украину после завершения боевых действий
- Россия готовит продолжение информационно-психологических операций против Украины даже после завершения боевых действий.
- Украине придется удерживать информационные, гуманитарные, исторические и ценностные границы, а также сделать международные механизмы безопасности действенными через системную информационную работу.
Даже после завершения боевых действий следует ожидать продолжения вражеских информационно-психологических операций. В частности, Россия использует историю как инструмент геополитики.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МОУ. Его представитель Андрей Юсов выступил на панельной дискуссии "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности", посвященной дню ее завершения – 2 сентября.
Смотрите также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого
Какие ИПСО готовит Россия?
По словам Юсова, после завершения боевых действий перед Украиной появятся вызовы, к которым нужно быть готовыми. Речь идет о том, как удержать информационную, гуманитарную, историческую и ценностную границы.
Даже если в какой-то день пушки прекратят стрелять, то враг уже готовит армию ИПСО, и эта война точно будет продолжаться,
– отметили в ГУР.
В частности, серьезным вызовом станет именно история, которую Кремль часто использует как инструмент геополитики.
К тому же современная война продемонстрировала, что Женевские конвенции и действующие международные механизмы безопасности работают неэффективно.
Наша обязанность – сделать их действенными. Это возможно через системную информационную работу: освещение правды, разоблачение российской пропаганды и документирование военных преступлений государства-агрессора,
– подчеркнул Юсов.
Российская пропаганда: последние новости
- Во время своего визита в Китай Путин заявил, что Россия якобы будет бить по энергетической инфраструктуре Украины только в ответ на атаки по НПЗ. Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко считает это подготовкой "информационного алиби".
- В видео с отчетом начальника российского генштаба Валерия Герасимова появилась карта Украины с отделенными от государства Одесской и Николаевской областями, хотя оккупанты не контролируют эти территории.
- В Ростовской области России для детей в возрасте 8 – 17 лет провели военную подготовку под наблюдением солдат, которые участвовали в войне в Украине. Критики считают, что такие мероприятия являются формой индоктринации и пропаганды.