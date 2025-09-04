Росія готує "армію ІПСО": у ГУР розповіли, що чекає на Україну після завершення бойових дій
- Росія готує продовження інформаційно-психологічних операцій проти України навіть після завершення бойових дій.
- Україні доведеться утримувати інформаційні, гуманітарні, історичні та ціннісні кордони, а також зробити міжнародні механізми безпеки дієвими через системну інформаційну роботу.
Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, Росія використовує історію як інструмент геополітики.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МОУ. Його представник Андрій Юсов виступив на панельній дискусії "Друга світова війна: архітектура пам'яті та міжнародної безпеки", присвяченій дню її завершення – 2 вересня.
Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого
Які ІПСО готує Росія?
За словами Юсова, після завершення бойових дій перед Україною постануть виклики, до яких потрібно бути готовими. Йдеться про те, як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони.
Навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати,
– зазначили в ГУР.
Зокрема, серйозним викликом стане саме історія, яку Кремль часто використовує як інструмент геополітики.
До того ж сучасна війна продемонструвала, що Женевські конвенції та чинні міжнародні механізми безпеки працюють неефективно.
Наш обов'язок – зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування воєнних злочинів держави-агресора,
– наголосив Юсов.
Російська пропаганда: останні новини
- Під час свого візиту до Китаю Путін заявив, що Росія нібито битиме по енергетичній інфраструктурі України лише у відповідь на атаки по НПЗ. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко вважає це підготовкою "інформаційного алібі".
- У відео зі звітом начальника російського генштабу Валерія Герасимова з'явилася карта України з відокремленими від держави Одеською та Миколаївською областями, хоча окупанти не контролюють ці території.
- У Ростовській області Росії для дітей віком 8 – 17 років провели військовий вишкіл під наглядом солдатів, які брали участь у війні в Україні. Критики вважають, що такі заходи є формою індоктринації та пропаганди.