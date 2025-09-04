Навіть після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, Росія використовує історію як інструмент геополітики.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МОУ. Його представник Андрій Юсов виступив на панельній дискусії "Друга світова війна: архітектура пам'яті та міжнародної безпеки", присвяченій дню її завершення – 2 вересня.

Які ІПСО готує Росія?

За словами Юсова, після завершення бойових дій перед Україною постануть виклики, до яких потрібно бути готовими. Йдеться про те, як утримати інформаційний, гуманітарний, історичний і ціннісний кордони.

Навіть якщо в якийсь день гармати припинять стріляти, то ворог уже готує армію ІПСО, і ця війна точно буде тривати,

– зазначили в ГУР.

Зокрема, серйозним викликом стане саме історія, яку Кремль часто використовує як інструмент геополітики.

До того ж сучасна війна продемонструвала, що Женевські конвенції та чинні міжнародні механізми безпеки працюють неефективно.

Наш обов'язок – зробити їх дієвими. Це можливо через системну інформаційну роботу: висвітлення правди, викриття російської пропаганди та документування воєнних злочинів держави-агресора,

– наголосив Юсов.

