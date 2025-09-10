"Шахеды" в Польше: о чем свидетельствует реакция Варшавы и НАТО
- Бывший офицер Воздушных Сил сообщил, что ночью авиация Польши и НАТО совместно подняли авиацию для противодействия российским "Шахедам".
- Анатолий Храпчинский предположил, что Европа все же ждет сигнала и помощи от США, которые пока не спешат осознавать риски со стороны России.
В ночь на 10 сентября часть российских "Шахедов" нарушила воздушное пространство Польши. Так страна-агрессор пытается решить внутренний конфликт в Европе, которая тем временем возлагает надежды на НАТО.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что не только Польша, но и вся Европа должна резко отреагировать. Однако пока мы этого не наблюдаем.
О чем свидетельствует реакция Варшавы и НАТО?
Бывший офицер ПС обратил внимание на то, что ночью Польша подняла в воздух самолеты Saab, а НАТО направило свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения. То есть происходила координация командных самолетов.
Большинство беспилотников залетели в страну со стороны белорусской границы, вероятно, россияне проверяли восточные фланги Польши на способности отражать такие атаки.
Хотелось бы адекватной реакции со стороны стран НАТО и Европы. Не просто усиление польских границ по воздушной защите, но и возобновление сотрудничества "Небесного щита" Европы. Также надо говорить о возможности закрытия западной части Украины европейской силы, чтобы распределить украинские ресурсы,
– сказал он.
Храпчинский отметил, что Россия "нарывается" и хочет вызвать войну внутри Европы. Ведь до сих пор беспилотники залетали не только в Польшу, но и в страны Балтии, также Россия постоянно осуществляет провокации.
"Европа фрагментирована. Это связано с тем, что она долгое время рассчитывала на помощь НАТО. Европа должна подождать, пока США перенесут свой контингент и европейский континент. Однако пока Трамп не оценил для себя риски относительно войны с Россией", – подчеркнул бывший офицер ПС.
Важно! По сообщению Reuters, НАТО не считает, что вторжение российских беспилотников в Польшу является атакой. В то же время официально пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт заявила, что Альянс еще обсудит этот вопрос.
Он добавил, что именно Украина должна стать главным голосом этой ситуации – доносить понимание реальной угрозы в Польшу.
Реакции на "шахеды" России в Польше: основное
- Дональд Туск признал, что беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны, являются российскими. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Альянсом.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что инцидент является преднамеренным, а не случайным. Она находится на связи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой МИД Польши Радославом Сикорским.
- Конгрессмен из Республиканской партии США Джо Уилсон сообщил, что российские "Шахеды" в Польше являются актом войны. Он призвал Трампа ответить обязательными санкциями против России.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше необходимые данные относительно российского удара. Кроме этого, наша страна готова помочь полякам построить систему оповещения и защиты.