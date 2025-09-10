Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что не только Польша, но и вся Европа должна резко отреагировать. Однако пока мы этого не наблюдаем.

О чем свидетельствует реакция Варшавы и НАТО?

Бывший офицер ПС обратил внимание на то, что ночью Польша подняла в воздух самолеты Saab, а НАТО направило свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения. То есть происходила координация командных самолетов.

Большинство беспилотников залетели в страну со стороны белорусской границы, вероятно, россияне проверяли восточные фланги Польши на способности отражать такие атаки.

Хотелось бы адекватной реакции со стороны стран НАТО и Европы. Не просто усиление польских границ по воздушной защите, но и возобновление сотрудничества "Небесного щита" Европы. Также надо говорить о возможности закрытия западной части Украины европейской силы, чтобы распределить украинские ресурсы,

– сказал он.

Храпчинский отметил, что Россия "нарывается" и хочет вызвать войну внутри Европы. Ведь до сих пор беспилотники залетали не только в Польшу, но и в страны Балтии, также Россия постоянно осуществляет провокации.

"Европа фрагментирована. Это связано с тем, что она долгое время рассчитывала на помощь НАТО. Европа должна подождать, пока США перенесут свой контингент и европейский континент. Однако пока Трамп не оценил для себя риски относительно войны с Россией", – подчеркнул бывший офицер ПС.

Важно! По сообщению Reuters, НАТО не считает, что вторжение российских беспилотников в Польшу является атакой. В то же время официально пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт заявила, что Альянс еще обсудит этот вопрос.

Он добавил, что именно Украина должна стать главным голосом этой ситуации – доносить понимание реальной угрозы в Польшу.

